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عبد الساتر ترأس قداس أحد الشعانين: نطلب من الرب المخلص أن يعطينا السلام في وطننا لبنان وفي المنطقة
أخبار لبنان
2025-04-13 | 08:06
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عبد الساتر ترأس قداس أحد الشعانين: نطلب من الرب المخلص أن يعطينا السلام في وطننا لبنان وفي المنطقة
احتفل راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر بقداس أحد الشعانين ورتبة تبريك أغصان الزيتون في كاتدرائيّة مار جرجس في بيروت.
وبعد الإنجيل المقدّس، ألقى المطران عبد الساتر عظة قال فيها: "اليوم، في الذكرى الخمسين لبداية الحرب اللبنانية، نصلّي لراحة نفس الشهداء ونطلب من الرب المخلص أن يعطينا السلام في وطننا لبنان وفي المنطقة".
وأضاف: "أحد الشعانين هو يوم فرح، فلنفرح ولنبتهج به. أحد الشعانين هو يوم انطلاقة حجّ فلنبدأ المسيرة. أحد الشعانين هو يوم شهادة وإعلانِ إيمان بالمخلّص الرحيم والعطوف والمتجسد. فلنسِر، يا إخوتي وأخواتي المؤمنين والمؤمنات بعد قليل، خلف ربنا يسوع ولنصرخ بفرح: هوشعنا، يا رب خلّص. آمين".
وبعد القدّاس الإلهي الذي خدمته جوقة المدرسة الموسيقيّة الأنطونيّة أنطلياس، خرج الجميع بزيّاح الشعانين في الشوارع المحيطة بالكاتدرائية في وسط العاصمة، هاتفين "هوشعنا! مباركٌ الآتي باسم الربّ".
أخبار لبنان
بولس عبد الساتر
أحد الشعانين
السلام
لبنان
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