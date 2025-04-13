الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر

أخبار لبنان
2025-04-13 | 10:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها استطاعت "التواصل وايصال الصرخة لكل الأطراف المعنية بملف الجامعة وفي طليعتهم وزيرة التربية ريما كرامي والنائب أشرف بيضون ورئيس الجامعة البروفسور بسّام بدران"، محددة النقاط التي تم التطرق إليها كالتالي: 

1 - استطعنا تحقيق خطوة استراتيجية بما يخص خطة تثبيت المدربين عبر تقديم كتلة التنمية والتحرير مشروع قانون معجل مكرر لتثبيتهم عبر مباراة محصورة. وقد بادر العديد من النواب إلى توقيعه ليسلك مساره الإداري في المجلس النيابي.

2 - استطعنا في لقائنا مع وزيرة التربية تثبيت كل مطالبنا وعدم السماح بالمس بها وإزالة الغموض الذي ساد ملفنا منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية. وبتنا مع الوزيرة على تفاهم تام وواضح بأحقية المطالب والخطة الواجب اتباعها لتحقيقها سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو وزارة المالية. 

3 - استطعنا حل المعضلة الأساسية التي كانت خلف إعلان الإضراب وهي دفع الإنتاجية، فتأمنت التحويلات المناسبة وتمت عملية الدفع.

4 - استطعنا بالتعاون مع الوزارة ورئيس الجامعة رفع قيمة الإنتاجية إلى ٤٠٠ دولار، مع وعد بزيادتها أكثر إذا تأمنت الأبواب المالية لذلك، وخصوصا أن الإنتاجية باتت تُدفع من ميزانية الجامعة حيث لا يمكن التصرف بالأموال من دون إطار قانوني من الوزارات المعنية. فبعد التفاوض، كان رقم ٤٠٠ دولار هو السقف الأعلى المتاح في أموال الجامعة حالياً. وفي هذا السياق، نؤكد أن هذا الرقم غير كافٍ وغير مقنع وسنستمر بالمطالبة بزيادته خلال الفترة المقبلة.

5 - في ما يخص مرسوم أربعة أضعاف الراتب، تم توقيع المرسوم حكومياً (من وزارتي التربية والمالية) وهو في طريقه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع في وقت قريب جداً، خصوصا مع الاهتمام الإستثنائي الذي أبداه رئيس الجمهورية لملف الجامعة اللبنانية. 

6 - في موضوع ضعفي الراتب الذي يسمح بمساواتنا مع القطاع العام، أرسلت رئاسة الجامعة الطلب المناسب إلى مجلس شورى الدولة، والتأخير الحالي هو بسبب التسليم والتسلم في رئاسة المجلس، لكن الأمور في طريقها الى الحل. 

7 - اتفقنا مع رئيس الجامعة على وضع مسودة بكل الملاحظات المتعلقة بالقرار ٢٧ وما لحقه من تفسيرات متعددة. وتوافقنا على تنظيم لقاءات حوارية بهذا الخصوص لتفنيد هذه الملاحظات وحلها. وقد كان رئيس الجامعة منفتحاً على حل وتفسير أي نقطة تشكل قلقاً للمدربين.

8 - على أثر لقائنا برئيس الجامعة، طلب إلى الدائرة المالية تحضير دراسة مالية للموازنة الحالية لتحديد الهامش المالي المتبقي من أجل استخدامه في زيادة أجر ساعة المدربين.

9 - في ما يتعلق بموازنة صندوق تعاضد الموظفين التي كانت ١٥ مليار ليرة السنة الماضية، أكد الرئيس بالأرقام أنه طلب زيادتها إلى ٢٠ مليار ليأتي الرفض من وزارة المالية وتخفضها إلى ٣  مليار اعتباراً منها أن صندوق الموظفين لا يزال حتى اللحظة مصنفاً في التعاونيات الزراعية، ولا إشراف للمالية على مخرجاته. وتفادياً لأي تأثر في أداء الصندوق، أكد الرئيس أن قضية دعم الصندوق محسومة، وهو سيجد الأبواب المالية المناسبة لتأمين ١٧ مليار المتبقية كما فعل السنة الماضية عندما أضاف ١٢ مليار إلى ٣  مليار المقررة من المالية.

10 - في قضية ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة، أرسلت رئاسة الجامعة مؤخراً كامل المستندات التي طلبتها التعاونية، وبات موضوع بت الملف لدى الأخيرة. 

وقالت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: "انطلاقاً من أن السبب المباشر للتحرك المفتوح قد انتفى والمستحقات المالية باتت بحكم المدفوعة، وأن المطالب الأخرى شهدت تقدماً مهماً وتسير في الإتجاه الصحيح ولكنها بحاجة لبعض الوقت المتعلق بالمسار الروتيني الرسمي، فإننا نجد أن تمديد الإضراب لن يفضي إلى تحقيق أي شيءٍ جديد، وخصوصا أن كل الجهات الرسمية متوافقة على أحقية مطالبنا وتعمل معنا لتحقيقها. وبناءً عليه، نجد أن تعليق التحرك الحالي بات ضرورةً لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي الذي بدأناه مع وزيرة التربية ونستمر به مع رئيس الجامعة. ولأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور، نجد أنفسنا مسؤولين عن الذهاب بهذا الخيار الذي يحفظ الجامعة من جهة وحقوقنا التي ثبتناها من جهة ثانية، وكمبادرة حسن نية، نعلن تجميد التحرك لمدة شهر كامل، نقوم خلاله باستكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات، ليُبنى على الشيء مقتضاه".

أخبار لبنان

العاملين

الجامعة اللبنانية

الإضراب

LBCI التالي
شهيب لـ"الأنباء الإلكترونية": الوطن للشعب الكله ولا يمكن لأي محور مهما كبر وامتد أن يخطف لبنان ومصير اللبنانيين
بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-06

الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري لأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-28

الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية العلوم للعام الجامعي 2025 - 2026

LBCI
أخبار دولية
2025-03-03

باريس: فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-03-02

ماكرون: باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:58

ماكرون: يمكن للبنان أن يخرج من "حروب الآخرين"

LBCI
أمن وقضاء
12:19

مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصَين بحوزتهما مخدرات

LBCI
صحف اليوم
11:16

عن تعديل قانون الانتخابات البلدية... هذا ما قاله بري لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
أخبار لبنان
08:31

في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-03-14

الأمير وليام يكشف: "أشجع فريق مؤمن بالخرافات!"

LBCI
فنّ
2025-04-11

أبرزهم ليدي غاغا... إليكم قائمة بأبرز النجوم المشاركين في مهرجان كوتشيلا 2025!

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-06

"كتلة تجدد": مواقف وفيق صفا تؤكد أنّ "حزب الله" يهرب إلى الامام

LBCI
أخبار دولية
07:54

بابا الفاتيكان يظهر لفترة وجيزة بعد قداس أحد السعف... "لنتذكر أيضًا لبنان"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام

LBCI
أخبار دولية
05:23

الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية

LBCI
أخبار دولية
00:45

ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:27

إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:00

طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين

LBCI
أخبار دولية
11:04

فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
16:25

بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع

LBCI
أخبار لبنان
10:39

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر

LBCI
أمن وقضاء
05:44

شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More