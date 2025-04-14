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مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: إنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائيّ عن العمل
أخبار لبنان
2025-04-14 | 04:18
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: إنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائيّ عن العمل
تحيط مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ المشتركين علمًا، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائيّ عن العمل.
ودعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه، علمًا أنّ المؤسسة ستبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائيّ ولكن ذلك لا يكفي، لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.
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