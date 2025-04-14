الراعي و25 نائبا مارونيا في رياضة صوم في بيت عنيا

تعقد في هذه الاثناء، رياضة الصوم 2025 بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي و25 نائبا مارونيا في بيت عنيا، بعنوان "ما أجمل أن يجتمع الأخوة"، وذلك للسنة الثانية على التوالي.



وبعدها سيحتفل البطريرك الراعي بالذبيحة الإلهية معهم يليها غداء.