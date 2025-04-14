سلام استقبل ابو الغيط ويتوجه الى دمشق على رأس وفد وزاريّ

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للبحث في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة.



وشددا على "عمق علاقات لبنان العربية، ومساعدة الأشقاء العرب للبنان على تجاوز الأزمات، انطلاقًا من التزامه إقرار برنامج الاصلاحات، ومساعدته في تثبيت سيادته على كامل أراضيه والضغط لتأمين الانسحاب الاسرائيليّ من الجنوب، وبسط الدولة سلطتها الكاملة بقواها الذاتية".



وبحثا في تطورات الوضع في فلسطين، خصوصًا في قطاع غزة، مع التشديد على "وجوب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الدولية للالتزام بمقررات قمة بيروت العربية في العام ٢٠٠٢ والتي تنص على حلّ الدولتين".



ويتوجه الرئيس سلام إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري يضم وزير الخارجية يوسف رجي، وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية أحمد الحجار، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والبحث في العلاقات الثنائية.