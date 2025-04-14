الرئيس عون: مسيرة الإصلاحات انطلقت

في جديد مسيرة الإصلاحات، أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركيّ، بول غروف، أنّ المسيرة انطلقت وهي حتمًا لمصلحة لبنان، قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدوليّ.



أما المسؤول الأميركيّ فأكد من جهته استمرار المساعدات الأميركية لدعم لبنان.