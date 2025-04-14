الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
أخبار لبنان
2025-04-14 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن إسرائيل عدو لبنان، وأنّ طردها من أرضنا وتحرير أسرانا ووقف عدوانها واستباحتها لسيادتنا وإعادة إعمار ما دمره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها"، معتبرا أن "هذا يجب أن يكون أولوية أولويات الدولة ومؤسساتها وقضيتها الوطنية المحورية".
وشدد على أن "الاستراتيجية الدفاعية، شأن داخلي للبنان يتفاهم عليها الذين يؤمنون بهذه العناوين ويعتبرون أنّ إسرائيل هي العدو للبنان.
وقال: "أما الذين لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو للبنان ويثيرون الانقسامات الداخلية ويروجون ويبررون ويسوّقون للعدو، فهؤلاء ليسوا جديرين بأن يكونوا جزءًا من حوار داخلي يبحث في كيفية بناء عناصر القوة لحماية السيادة، لأن الاستراتيجية الدفاعية عليها أن تُبنى على التجربة وعلى عناصر القوة التي يتمتع بها لبنان، وألا تعمل أي جهة في لبنان على الترويج لسلب مقدرات البلد وقدراته وإمكاناته، لذلك نحن لم ندعُ هؤلاء إلى أي حوار. فهل سنحاور الذين يروّجون للعدو ويُسوّقون له ويُبرّرون له؟ هؤلاء خرجوا عن الدستور وعن الدولة وعن القانون والمنطق وعن الوطنية وعن الانتماء للبلد، وهم ليسوا موضع نقاش في هذه القضايا".
وأشار النائب فضل الله الى أن "الحملة التحريضية على المقاومة تقودها الإدارة الأميركية وتجد صداها في لبنان لدى جهات أو مجموعات معروفة، وهي الجهات نفسها التي كانت دائمًا ضد مقاومة الاحتلال وفي بعض المحطات جزءًا من مشروعه التدميري، ومثل هذه الجهات ليست في موقع من يُقرّر عن اللبنانيين أو عن الدولة ومؤسساتها".
وحول ملف إعادة الإعمار، قال: "رغم محاولات الحصار والتضييق وتواطؤ من تواطأ في الداخل، أنجزنا إلى الآن ثمانين بالمئة من مشروع الإيواء والترميم وسنكمل هذه المرحلة مهما كانت محاولات العرقلة، ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها خصوصًا في موضوع المباني المهدمة والبنى التحتية، فهناك أموال موجودة لدى الحكومة وقادرة على إنفاقها على مشاريع المياه والكهرباء والطرقات وغيرها، وهذا الملف قيد المتابعة من قبلنا وعلى الحكومة مسؤولية مباشرة ونرفض ربط هذا الملف بأي أمر آخر".
أخبار لبنان
حسن فضل الله
حوار
الإيواء
الترميم
التالي
لقاء سيدة الجبل: لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت حصرا لضمان المناصفة
وزير الداخلية: لتكثيف الإجراءات في مكافحة عمليات تصنيع وتهريب المخدرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-26
فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا الأبي لا يهزم
أخبار لبنان
2025-01-26
فضل الله من عيتا الشعب: شعبنا الأبي لا يهزم
0
أخبار لبنان
2025-03-13
سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح
أخبار لبنان
2025-03-13
سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-06
لهذه الاسباب ترامب يعفي شركات السيارات من الرسوم الجمركية لشهر
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-06
لهذه الاسباب ترامب يعفي شركات السيارات من الرسوم الجمركية لشهر
0
آخر الأخبار
2025-03-05
فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم
آخر الأخبار
2025-03-05
فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:02
بو صعب ناقش مع غروف الملف الاصلاحي: إلتزام إسرائيل وقف النار يؤمن الإستقرار المطلوب ويسهل الإصلاح
أخبار لبنان
14:02
بو صعب ناقش مع غروف الملف الاصلاحي: إلتزام إسرائيل وقف النار يؤمن الإستقرار المطلوب ويسهل الإصلاح
0
أمن وقضاء
13:57
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في الميناء - طرابلس ولم تعد
أمن وقضاء
13:57
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في الميناء - طرابلس ولم تعد
0
أمن وقضاء
13:55
الجيش نعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم
أمن وقضاء
13:55
الجيش نعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:22
عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان
أخبار لبنان
09:22
عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان
0
أخبار دولية
2025-03-15
ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا
أخبار دولية
2025-03-15
ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا
0
منوعات
2025-04-07
رجل خمسيني يتمتع بمظهر شبابي عشريني... هذا ما نصح المتابعين به!
منوعات
2025-04-07
رجل خمسيني يتمتع بمظهر شبابي عشريني... هذا ما نصح المتابعين به!
0
أخبار دولية
2025-03-31
عدد قتلى زلزال ميانمار يرتفع إلى 2065
أخبار دولية
2025-03-31
عدد قتلى زلزال ميانمار يرتفع إلى 2065
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
0
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
0
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
أخبار دولية
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
2
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
3
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
4
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
5
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
6
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
7
صحف اليوم
00:41
الآلية المحدّدة في شأن موضوع سلاح الحزب ستشهد تفعيلًا في هذا التاريخ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:41
الآلية المحدّدة في شأن موضوع سلاح الحزب ستشهد تفعيلًا في هذا التاريخ (الجمهورية)
8
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More