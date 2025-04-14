مكي نوّه بإدراج علم السلوك في البيان الوزاريّ كمكون أساسي

نوّه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025 في بيروت، بإدراج علم السلوك رسمياً في البيان الوزاري للحكومة كمكوّن أساسي في عملية إصلاح الإدارة العامة وتطوير الخدمات العامة.



وفي المنتدى، حضرت القضية الفلسطينية في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أكد أن سيناريو تهجير الفلسطينيين من أرضهم مرفوض قانونياً وساقط أخلاقياً وإنسانياً.