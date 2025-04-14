فياض: جاهزون لدفع وتسهيل المسار الإصلاحيّ

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض أنّ ما يتعرض له لبنان، يتجاوز موضوع سلاح المقاومة، "فهو يتعرض لمحاولة إعادة تركيبه سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، بطريقة مفروضة عليه من قبل الخارج".



وقال: "لقد بات الأميركيون وغيرهم يتدخلون في كل شاردة وواردة من القرارات السياسية، إلى أمن المرافئ إلى وجهة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى محاولات فرض التطبيع".



وشدّد على أنّه "إذا كان الهدف المعلن، الذي يشكِّل عنوانًا للمرحلة، هو السيادة وإعادة بناء الدولة والإصلاح ومسار التعافي، فالطريق الذي يفرضه علينا الموقف الدولي بالانسجام مع مواقف داخلية، لا يفضي إلى السيادة والتعافي وبناء دولة حقيقية".



وأكد أنّ "حزب الله" جاهزٌ للدفع باتجاه الإصلاحات والتعافي الماليّ والاقتصاديّ وحماية أموال المودعين وإعادة بناء المؤسسات".



وقال فياض: "نحن لم يكن لدينا، في أي وقت من الأوقات، مصالح خاصة، في المنظومة المصرفية والمالية، ولم يكن لدينا أي مصالح أخرى نخشى عليها في المسار الإصلاحيّ".