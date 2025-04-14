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"الريجي" تواصل تهيئة تشتيل التبغ دعمًا للمزارعين المتضررين من الحرب
أخبار لبنان
2025-04-14 | 07:25
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"الريجي" تواصل تهيئة تشتيل التبغ دعمًا للمزارعين المتضررين من الحرب
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" اليوم السبت أنها "تواصل أعمال تهيئة الأراضي الزراعية المخصصة لتشتيل نبتة التبغ في عدد من المناطق اللبنانية، في إطار حرصها الدائم على دعم المزارعين وتسهيل أعمالهم".
وأوضحت "الريجي" في بيان أن "هذه المبادرة تندرج ضمن خطة استثنائية تهدف إلى تأمين شتول التبغ وتوزيعها على المزارعين الذين تعذرت عليهم زراعتها هذا الموسم نتيجة ظروف الحرب الاسرائيلية الأخيرة التي حالت دون تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم أو متابعة أعمالهم الزراعية بالشكل المطلوب".
وشرح البيان أن فريق "الريجي" يعمل "على تجهيز هذه الأراضي وفق أعلى المعايير، لضمان إنتاج شتول ذات جودة عالية، تكون جاهزة للتوزيع في الوقت المناسب، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الدورة الزراعية لهذا الموسم، ودعم صمود المزارعين في مواجهة التحديات".
وتؤكد "الريجي" "من خلال هذه الخطوة التزامها العميق تجاه المزارعين، باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الزراعي في المناطق الريفية".
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