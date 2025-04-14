الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء سيدة الجبل: لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت حصرا لضمان المناصفة

أخبار لبنان
2025-04-14 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء سيدة الجبل: لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت حصرا لضمان المناصفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لقاء سيدة الجبل: لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت حصرا لضمان المناصفة

رأى "لقاء سيدة الجبل" أن "شهرا يفصل أهالي بيروت عن انتخاباتهم البلدية والاختيارية في ظل قانون أقل ما يقال فيه، أنه يهدد صيغة بيروت التعددية، ومن المرجح أن يطيح بالمناصفة بين مسلمي العاصمة ومسيحييها"، مشيرا الى أن "التجييش الطائفي الطاغي والميزان الديموغرافي المائل لمصلحة الناخبين المسلمين، يؤدي إلى خلل في التمثيل المعتدل للمجلس البلدي العتيد". 

وقال في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي: "لأن الوقت لا يزال يسمح، ليس كما صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، نشدد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة اللبنانية حصرا، ليضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمعزل عن أي موانع قد تستخدم لتحول دون التعديل المطلوب، فالمصلحة الوطنية تعلو فوق كل ما عداها من اعتبارات".

واذ اشار "اللقاء"، الى أن "اللبنانيين استعادوا الذكرى الخمسين للحرب اللبنانية التي فرضت أوزارها عليهم وحمل الجميع سلاحه، هذا لتغيير النظام السياسي من أجل العدالة وذاك من أجل الحرية ومنع سيطرة منظمة التحرير على القرار اللبناني"، دعا الجميع إلى "دفن شهدائه والسير إلى الأمام واستثمار المصالحة، وأن يسلم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة منعا لتكرار أخطاء الماضي".

وأكد "لقاء سيدة الجبل" "لمن يريد أن يقرأ ويسمع، انتهاء حرب لبنان التي اندلعت قبل نصف قرن في 13 نيسان 1975"، قائلا: "إننا شعبٌ واحد، كلما تطلعنا إلى الوراء اختلفنا. لذلك عينا جميعاً الانصراف إلى مواجهة تحديات الحاضر من أجل حلّها. وإلى بناء تطلعات للمستقبل تضمن للأجيال الآتية من بعدنا وطناً حراً سيداً مستقلاً، يستطيع أولادنا أن يحبوه ويعيشوا فيه بكرامة وازدهار. 

أخبار لبنان

لقاء سيدة الجبل

قانون

الانتخابات البلدية والاختيارية

بيروت

LBCI التالي
مكي نوّه بإدراج علم السلوك في البيان الوزاريّ كمكون أساسي
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-03

التحضيرات الجارية للإنتخابات البلدية والإختيارية محور لقاء الوزير الحجار والمدير العام للأحوال الشخصية

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-07

الحجار: للتنسيق بين المحافظين والأمن الداخلي لحسن سير الإنتخابات البلدية والاختيارية

LBCI
خبر عاجل
2025-03-31

المكتب الإعلامي لسلام: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها

LBCI
خبر عاجل
2025-03-24

وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:02

بو صعب ناقش مع غروف الملف الاصلاحي: إلتزام إسرائيل وقف النار يؤمن الإستقرار المطلوب ويسهل الإصلاح

LBCI
أمن وقضاء
13:57

تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في الميناء - طرابلس ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
13:55

الجيش نعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:22

عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-03-15

ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا

LBCI
منوعات
2025-04-07

رجل خمسيني يتمتع بمظهر شبابي عشريني... هذا ما نصح المتابعين به!

LBCI
أخبار دولية
2025-03-31

عدد قتلى زلزال ميانمار يرتفع إلى 2065

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية

LBCI
أخبار دولية
13:25

محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp

LBCI
أخبار دولية
13:18

عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
13:13

294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:10

في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)

LBCI
فنّ
04:54

في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)

LBCI
حال الطقس
02:35

الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:47

معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية 14-4-2025

LBCI
أخبار دولية
14:47

بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها

LBCI
صحف اليوم
00:41

الآلية المحدّدة في شأن موضوع سلاح الحزب ستشهد تفعيلًا في هذا التاريخ (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
06:25

فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More