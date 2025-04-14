لقاء سيدة الجبل: لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت حصرا لضمان المناصفة

رأى "لقاء سيدة الجبل" أن "شهرا يفصل أهالي بيروت عن انتخاباتهم البلدية والاختيارية في ظل قانون أقل ما يقال فيه، أنه يهدد صيغة بيروت التعددية، ومن المرجح أن يطيح بالمناصفة بين مسلمي العاصمة ومسيحييها"، مشيرا الى أن "التجييش الطائفي الطاغي والميزان الديموغرافي المائل لمصلحة الناخبين المسلمين، يؤدي إلى خلل في التمثيل المعتدل للمجلس البلدي العتيد".



وقال في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي: "لأن الوقت لا يزال يسمح، ليس كما صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، نشدد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة اللبنانية حصرا، ليضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمعزل عن أي موانع قد تستخدم لتحول دون التعديل المطلوب، فالمصلحة الوطنية تعلو فوق كل ما عداها من اعتبارات".



واذ اشار "اللقاء"، الى أن "اللبنانيين استعادوا الذكرى الخمسين للحرب اللبنانية التي فرضت أوزارها عليهم وحمل الجميع سلاحه، هذا لتغيير النظام السياسي من أجل العدالة وذاك من أجل الحرية ومنع سيطرة منظمة التحرير على القرار اللبناني"، دعا الجميع إلى "دفن شهدائه والسير إلى الأمام واستثمار المصالحة، وأن يسلم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة منعا لتكرار أخطاء الماضي".



وأكد "لقاء سيدة الجبل" "لمن يريد أن يقرأ ويسمع، انتهاء حرب لبنان التي اندلعت قبل نصف قرن في 13 نيسان 1975"، قائلا: "إننا شعبٌ واحد، كلما تطلعنا إلى الوراء اختلفنا. لذلك عينا جميعاً الانصراف إلى مواجهة تحديات الحاضر من أجل حلّها. وإلى بناء تطلعات للمستقبل تضمن للأجيال الآتية من بعدنا وطناً حراً سيداً مستقلاً، يستطيع أولادنا أن يحبوه ويعيشوا فيه بكرامة وازدهار.