عون: الجيش يقوم بواجبه الكامل في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف أن "الجيش يقوم بواجبه الكامل في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقًا للقرار 1701، بما يؤكد قدرته على حماية المواطنين."



وقال: "مصممون على تذليل العقبات التي قد تبرز في طريق العمل الإصلاحي."



