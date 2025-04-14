الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان
أخبار لبنان
2025-04-14 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم وفدًا من جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة رئيس مجلس الإدارة فيها أسعد ميرزا، وتم عرض واقع قطاع التأمين في لبنان والتحديات التي يواجهها.
ولفت ميرزا الى ان "قطاع التأمين في لبنان شكل في مرحلة ما قبل الحرب علامة فارقة في الحياة الاقتصادية اللبنانية والعربية، وقد وضع رجالات هذا القطاع أسس الانطلاق والازدهار لشركات التأمين في مختلف الدول العربية."
وأشار إلى انه "رغم كل الكوارث والمصائب والأزمات، ولاسيما الانهيار الكبير في العام 2019، بقي قطاع التأمين صامدا، وهو سدد كل المطالبات الناجمة عن تفجير مرفأ بيروت، على رغم الاشكال القانوني القائم في الموضوع".
وأوضح "أموال التأمين عالقة اليوم في المصارف، والمجلس الوطني للضمان مغيب عن أداء دوره والقوانين والأنظمة الراعية لهذا القطاع محفوظة في الادراج".
وتوجه الى الرئيس عون، بالقول: "هذا القطاع في حاجة الى التفاتة من فخامتكم، ليعود الى سابق عهده، علمًا انه يختزن كل مقومات النجاح".
وأشار الرئيس عون الى أن "الظروف الصعبة التي مر بها لبنان عانت منها كل القطاعات ومنها قطاع الضمان"، محييًا "إصرار اللبنانيين على الاستمرار والصمود رغم كل الصعوبات". وقال ان "العمل بدأ بالفعل من أجل محاولة إصلاح الأوضاع والوصول الى حلول عادلة للجميع، لاعادة النهوض بلبنان، وهي مهمة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة ايضًا".
ولفت الى ان "تعلق اللبنانيين بوطنهم وحبهم لبلدهم هما العامل الرئيسي لبقاء القطاعات العاملة بدلًا من اغلاقها"، مشيدًا بـ"قرار شركات الضمان دفع ما عليها لتسوية الأوضاع الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت"، داعيًا الى "التعاون مع الدولة لحلحلة القضايا التي تنعكس ايجابًا على قطاع التأمين وعلى المواطن ايضًا".
أخبار لبنان
جمعية
شركات
الضمان:
العمل
بالفعل
لإصلاح
الأوضاع
والوصول
عادلة
للجميع
لإعادة
النهوض
بلبنان
التالي
أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-29
تشكيل لجنة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان
أخبار لبنان
2025-03-29
تشكيل لجنة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان
0
أخبار لبنان
2025-03-01
البستاني من واشنطن: النهوض الاقتصادي مرتبط بإعادة الودائع ويتطلب إرادة وعمل واصلاحات
أخبار لبنان
2025-03-01
البستاني من واشنطن: النهوض الاقتصادي مرتبط بإعادة الودائع ويتطلب إرادة وعمل واصلاحات
0
اقتصاد
2025-02-13
منصوري: سنتعاون مع الحكومة لوضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين
اقتصاد
2025-02-13
منصوري: سنتعاون مع الحكومة لوضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين
0
اقتصاد
2025-03-07
فتوح: اي اعادة هيكلة او اصلاح مصرفي من دون الاعتراف بالودائع ليست بعملية اصلاحية
اقتصاد
2025-03-07
فتوح: اي اعادة هيكلة او اصلاح مصرفي من دون الاعتراف بالودائع ليست بعملية اصلاحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:02
بو صعب ناقش مع غروف الملف الاصلاحي: إلتزام إسرائيل وقف النار يؤمن الإستقرار المطلوب ويسهل الإصلاح
أخبار لبنان
14:02
بو صعب ناقش مع غروف الملف الاصلاحي: إلتزام إسرائيل وقف النار يؤمن الإستقرار المطلوب ويسهل الإصلاح
0
أمن وقضاء
13:57
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في الميناء - طرابلس ولم تعد
أمن وقضاء
13:57
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في الميناء - طرابلس ولم تعد
0
أمن وقضاء
13:55
الجيش نعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم
أمن وقضاء
13:55
الجيش نعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:22
عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان
أخبار لبنان
09:22
عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان
0
أخبار دولية
2025-03-15
ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا
أخبار دولية
2025-03-15
ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا
0
منوعات
2025-04-07
رجل خمسيني يتمتع بمظهر شبابي عشريني... هذا ما نصح المتابعين به!
منوعات
2025-04-07
رجل خمسيني يتمتع بمظهر شبابي عشريني... هذا ما نصح المتابعين به!
0
أخبار دولية
2025-03-31
عدد قتلى زلزال ميانمار يرتفع إلى 2065
أخبار دولية
2025-03-31
عدد قتلى زلزال ميانمار يرتفع إلى 2065
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
0
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
0
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
أخبار دولية
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
2
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
3
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
4
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
5
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
6
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
7
صحف اليوم
00:41
الآلية المحدّدة في شأن موضوع سلاح الحزب ستشهد تفعيلًا في هذا التاريخ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:41
الآلية المحدّدة في شأن موضوع سلاح الحزب ستشهد تفعيلًا في هذا التاريخ (الجمهورية)
8
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More