عون أمام وفد جمعية شركات الضمان: العمل بدأ بالفعل لإصلاح الأوضاع والوصول إلى حلول عادلة للجميع لإعادة النهوض بلبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم وفدًا من جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة رئيس مجلس الإدارة فيها أسعد ميرزا، وتم عرض واقع قطاع التأمين في لبنان والتحديات التي يواجهها.



ولفت ميرزا الى ان "قطاع التأمين في لبنان شكل في مرحلة ما قبل الحرب علامة فارقة في الحياة الاقتصادية اللبنانية والعربية، وقد وضع رجالات هذا القطاع أسس الانطلاق والازدهار لشركات التأمين في مختلف الدول العربية."



وأشار إلى انه "رغم كل الكوارث والمصائب والأزمات، ولاسيما الانهيار الكبير في العام 2019، بقي قطاع التأمين صامدا، وهو سدد كل المطالبات الناجمة عن تفجير مرفأ بيروت، على رغم الاشكال القانوني القائم في الموضوع".



وأوضح "أموال التأمين عالقة اليوم في المصارف، والمجلس الوطني للضمان مغيب عن أداء دوره والقوانين والأنظمة الراعية لهذا القطاع محفوظة في الادراج".



وتوجه الى الرئيس عون، بالقول: "هذا القطاع في حاجة الى التفاتة من فخامتكم، ليعود الى سابق عهده، علمًا انه يختزن كل مقومات النجاح".



وأشار الرئيس عون الى أن "الظروف الصعبة التي مر بها لبنان عانت منها كل القطاعات ومنها قطاع الضمان"، محييًا "إصرار اللبنانيين على الاستمرار والصمود رغم كل الصعوبات". وقال ان "العمل بدأ بالفعل من أجل محاولة إصلاح الأوضاع والوصول الى حلول عادلة للجميع، لاعادة النهوض بلبنان، وهي مهمة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة ايضًا".



ولفت الى ان "تعلق اللبنانيين بوطنهم وحبهم لبلدهم هما العامل الرئيسي لبقاء القطاعات العاملة بدلًا من اغلاقها"، مشيدًا بـ"قرار شركات الضمان دفع ما عليها لتسوية الأوضاع الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت"، داعيًا الى "التعاون مع الدولة لحلحلة القضايا التي تنعكس ايجابًا على قطاع التأمين وعلى المواطن ايضًا".