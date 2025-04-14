البدء في تسجيل طلبات الترشيح لإنتخابات المجالس البلدية والإختيارية في قضاء البترون

بدأت دوائر قائمقامية البترون في سرايا البترون بتسجيل طلبات الترشيح لانتخابات المجالس البلدية والاختيارية في قضاء البترون وبإشراف القائمقام روجيه طوبيا.



وتوافد المرشحون للتقدم بطلبات ترشحهم وقد سجلت حركة لافتة منذ فتح باب الترشيحات يوم الجمعة الماضي.