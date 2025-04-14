المباحثات اللبنانية السورية: "ايجابية جدًا"

أشارت معلومات للـLBCI الى ان "المباحثات اللبنانية السورية بدأت أولاً بلقاء موسع للوفد اللبناني والمسؤولين السوريين، من ثم كانت مأدبة غداء على شرف الوفد تبعها خلوة بين الرئيسين سلام والشرع استمرت لأكثر من نصف ساعة".



وشددت على ان "المباحثات كانت إيجابية جداً وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية من الجانبين لمتابعة الملفات كافة وأبرزها: ضبط وترسيم الحدود البرية - عودة النازحين السوريين - التعاون لكشف مصير المفقودين - التعاون في القاء القبض على المطلوبين من فلول النظام السابق - ومعالجة قضية السجناء السوريين غير المحكومين في لبنان".