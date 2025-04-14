رئيس الجمهورية: لم يُطرح علينا "التطبيع"..والجيش يفكك أنفاقًا ويصادر أسلحة بدون اعتراض من الحزب

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن " الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقًا ويصادر أسلحة من دون اعتراض من حزب الله"، مشيرًا الى ان "حزب الله واع لمصلحة لبنان، والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية".



وقال في حديث لـ"الجزيرة" "لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل، ولبنان ملتزم بمقررات قمة ⁧بيروت⁩ ومؤتمر ⁧الرياض ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان، كما نؤيد العودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1949".



واضاف "الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة".