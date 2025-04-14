الرئيس عون: مرة جديدة يدفع الجيش من دماء ابنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب، وقال "مرة جديدة يدفع الجيش من دماء ابنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١."



واضاف " هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجدداً ان المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على امنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية."



وقدّم تعازيه إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالعسكري الشهيد وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.