المكتب الإعلامي لرجي: زيارة الوفد اللبناني برئاسة سلام إلى سوريا إيجابية وتناولت الملفات العالقة منذ زمن

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن "المحادثات خلال زيارة الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع الوطني ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى سوريا كانت إيجابية وبناءة، تناولت الملفات العالقة منذ زمن بين البلدين، وفي مقدمها ترسيم الحدود وضبطها، ملف اللبنانيين المفقودين، ملف الموقوفين في السجون اللبنانية، ملف النازحين السوريين، مصير المجلس الأعلى اللبناني - السوري وإعادة النظر بمعاهدات الأخوة والتعاون بين البلدين".