"التربية" أعلنت تعديل مواعيد لقاءات مبرمجة مع كرامي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، "تعديل مواعيد اللقاءات التربوية المبرمجة مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، لتصبح بحسب الترتيب الآتي :



يتم ضم الموعد الذي كان مخصصا لمحافظة النبطية إلى الموعد المحدد لمحافظة لبنان الجنوبي في ١٦/٤/٢٠٢٥ .



يتم ضم الموعد الذي كان مخصصا لمحافظة بعلبك الهرمل ، إلى الموعد المحدد لمحافظة البقاع في ٧/٥/٢٠٢٤".