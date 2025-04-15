سامي الجميل التقى السيناتور الفرنسي ستيفان رافير... وهذا ما جرى عرضه

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل السيناتور الفرنسي ستيفان رافير، وجرى عرض للتطورات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وسبل التعاون بين البلدين.

وشدد رئيس الكتائب أمام زواره، بحسب بيان، على أهمية المرحلة الجديدة التي يشهدها لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منحت الأمل والثقة للبنانيين وطمأنت الخارج. وتم التطرق الى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية ولا سيما الـ1701 بكامل مندرجاته وحصر السلاح بيد االشرعية، وفرض السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.