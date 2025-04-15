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ساسين ساسين: لدينا ثقة بالرئيس عون والحوار يجب أن يصل الى خواتيم سعيدة بحصرية السلاح
أخبار لبنان
2025-04-15 | 04:17
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ساسين ساسين: لدينا ثقة بالرئيس عون والحوار يجب أن يصل الى خواتيم سعيدة بحصرية السلاح
اعتبر المستشار السياسي لرئيس حزب الكتائب اللبنانية، ساسين ساسين، أن على حزب الله أن يدرك خطورة وجود السلاح خارج اطار الدولة.
وأكد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن حزب الكتائب لديه ثقة برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مشيرا الى أن "الحوار بموضوع السلاح هو حوار بين رئيس الجمهورية وقيادة حزب الله ويجب أن ننتظر قليلا حتى نلمس نتائجه".
وقال: "نحن بإنتظار النتائج التي ستصدر عن الحوار. وهذا الحوار يجب أن يصل الى خواتيم سعيدة بحصرية السلاح حتى تبدأ المرحلة الثانية في لبنان وهي الحوار بين اللبنانيين بمبدأ المصارحة والمصالحة التي أطلقها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في خطابه بالمجلس النيابي".
وعن الانتخابات البلدية والاختيارية، قال ساسين: "نحن كحزب الكتائب الذي ينتشر تقريبا على كل الأراضي اللبنانية ولدينا أقسام في أغلبية البلدات، فمن الطبيعي أن نكون معنيين بالانتخابات البلدية وأن يكون لدينا رأي".
وأضاف: "لدينا جهوزية كاملة للانتخابات البلدية المقبلة على كل المستويات، سواء في القرى أو في المدن".
أخبار لبنان
الكتائب
ساسين ساسين
حزب الله
السلاح
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