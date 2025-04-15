رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جولاته على الإدارات والمؤسسات العامة، فزار صباحا المديرية العامة لأمن الدولة في محلة الرملة البيضاء، ثم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش.



وبدأت جولة الرئيس عون في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، حيث استقبله المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس ونائبه العميد مرشد سليمان ورؤساء الشعب في أمن الدولة، ثم انتقل الى مكتب المدير العام حيث عقد اجتماعا ضمه واللواء لاوندس والعميد سليمان ورئيس الديوان العميد جميل طعمة، اطلع خلاله رئيس الجمهورية على أوضاع المديرية وحاجاتها والعمل الذي تقوم به بعد التعيينات الأخيرة، والذي يفرض زيادة عديدها نظرا للمهام المركونة اليها.



بعد ذلك، انتقل الرئيس عون الى قاعة الاجتماعات حيث ترأس اجتماعا ضم المدير العام ونائبه ورؤساء الشعب. وخلال اللقاء، أكد رئيس الجمهورية أن "من ابرز مهام جهاز أمن الدولة أن يكون عيون الدولة وآذانها في الإدارات والمؤسسات العامة للمساهمة في محاربة الفساد ومنع الرشاوى بهدف خدمة المواطنين وفقا للقوانين. بعد ذلك، انتقل الرئيس عون الى قاعة الاجتماعات حيث ترأس اجتماعا ضم المدير العام ونائبه ورؤساء الشعب. وخلال اللقاء، أكد رئيس الجمهورية أن "من ابرز مهام جهاز أمن الدولة أن يكون عيون الدولة وآذانها في الإدارات والمؤسسات العامة للمساهمة في محاربة الفساد ومنع الرشاوى بهدف خدمة المواطنين وفقا للقوانين.





وشدد الرئيس عون على أن يكون العاملون في امن الدولة قلبا واحدا ويدا واحدة لما فيه مصلحة الدولة اللبنانية. وقال: "اذا واجهتكم صعوبات او ضغوطات او مضايقات عودوا إليَّ، فأنا احميكم من كل ضغط وابتزاز مستندا بذلك الى القوانين التي ترعى عملكم. حتى أنا اذا طلبت منكم شيئا عكس قناعاتكم، وعكس مصلحة الجهاز والبلاد، اعتذروا وقولوا انكم غير قادرين على تلبية طلبي".



وأضاف: "أنا اعمل مع رئيس الحكومة وأعضائها يدا واحدة في سبيل النهوض بالبلاد من جديد وإعادة الأمل الى الناس، وعليكم مواكبتنا من أجل تحقيق هذا الأهداف. لا تتأثروا بأي طلب سياسي، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، وبعد سنة الانتخابات النيابية، وستحرص الدولة من خلالكم والقوى الأمنية الأخرى على ان تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وفي أجواء من الديمقراطية. حققوا في كل شكوى عن فساد انتخابي او رشاوى او مغريات مادية وتصرفوا استنادا الى القوانين كي تكون الانتخابات معبرة عن تطلعات المواطنين وآمالهم. وأؤكد لكم انكم ستلقون كل الدعم مني ومن رئيس الحكومة والحكومة".



وبدوره، أعلن اللواء لاوندس أن أمن الدولة سيكون ملتزما العمل وفق القوانين المرعية الاجراء باشراف الرئيس عون ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، وسيكون ضباطه وعسكريوه مجموعة متضامنة في سبيل خدمة لبنان واللبنانيين. وأكد أن جهوزية أمن الدولة ستكون على مستوى المهام المنوطة به، قائلا: "ان شاء الله سترون قريبا إنجازات خصوصا في مجال مكافحة الفساد".





وعلى الأثر، انتقل الرئيس عون الى وزارة الدفاع في اليرزة حيث استقبله وزير الدفاع اللواء ميشال منسى والضباط العاملون في الغرفة العسكرية. وخلال الاجتماع في مكتب الوزير، قدم رئيس الجمهورية التعازي الى وزير الدفاع باستشهاد المعاون اول فادي الجاسم الذي استشهد امس في انفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور، وتداول معه في عدد من المواضيع التي تهم وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها. كما تطرق الى حاجات مختلف وحدات الوزارة. وقال: "لقد شبع اللبنانيون ممارسات غير قانونية في الإدارات وارتكابات وفساد ورشاوى، ودوركم في أمن الدولة أن تكونوا على قدر المسؤولية وتعملوا على إعادة ثقة الناس بدولتهم، وتمنعوا عنهم كل ابتزاز وخوات". وأضاف: "أريد ان يستعيد الجهاز دوره ليحظى مجددا بثقة اللبنانيين. وأقول لكم كما قلت لرفاقكم في قوى الأمن الداخلي والأمن العام قبل أسبوع، كونوا سفراء أمن الدولة عند الأحزاب وليس سفراء الأحزاب في أمن الدولة. ولاؤكم للبنان أولا وللدولة ثانيا وانتم في خدمة الناس وليس العكس، فاعملوا كما يقتضي قسمكم وضميركم".وشدد الرئيس عون على أن يكون العاملون في امن الدولة قلبا واحدا ويدا واحدة لما فيه مصلحة الدولة اللبنانية. وقال: "اذا واجهتكم صعوبات او ضغوطات او مضايقات عودوا إليَّ، فأنا احميكم من كل ضغط وابتزاز مستندا بذلك الى القوانين التي ترعى عملكم. حتى أنا اذا طلبت منكم شيئا عكس قناعاتكم، وعكس مصلحة الجهاز والبلاد، اعتذروا وقولوا انكم غير قادرين على تلبية طلبي".وأضاف: "أنا اعمل مع رئيس الحكومة وأعضائها يدا واحدة في سبيل النهوض بالبلاد من جديد وإعادة الأمل الى الناس، وعليكم مواكبتنا من أجل تحقيق هذا الأهداف. لا تتأثروا بأي طلب سياسي، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، وبعد سنة الانتخابات النيابية، وستحرص الدولة من خلالكم والقوى الأمنية الأخرى على ان تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وفي أجواء من الديمقراطية. حققوا في كل شكوى عن فساد انتخابي او رشاوى او مغريات مادية وتصرفوا استنادا الى القوانين كي تكون الانتخابات معبرة عن تطلعات المواطنين وآمالهم. وأؤكد لكم انكم ستلقون كل الدعم مني ومن رئيس الحكومة والحكومة".وبدوره، أعلن اللواء لاوندس أن أمن الدولة سيكون ملتزما العمل وفق القوانين المرعية الاجراء باشراف الرئيس عون ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، وسيكون ضباطه وعسكريوه مجموعة متضامنة في سبيل خدمة لبنان واللبنانيين. وأكد أن جهوزية أمن الدولة ستكون على مستوى المهام المنوطة به، قائلا: "ان شاء الله سترون قريبا إنجازات خصوصا في مجال مكافحة الفساد".وعلى الأثر، انتقل الرئيس عون الى وزارة الدفاع في اليرزة حيث استقبله وزير الدفاع اللواء ميشال منسى والضباط العاملون في الغرفة العسكرية. وخلال الاجتماع في مكتب الوزير، قدم رئيس الجمهورية التعازي الى وزير الدفاع باستشهاد المعاون اول فادي الجاسم الذي استشهد امس في انفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور، وتداول معه في عدد من المواضيع التي تهم وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها. كما تطرق الى حاجات مختلف وحدات الوزارة.



بعد ذلك، انتقل الرئيس عون والوزير منسى الى الساحة الخارجية لمبنى قيادة الجيش حيث كان في الاستقبال قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. وعقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع العماد هيكل في حضور الوزير منسى، وتطرق البحث الى عمل الجيش في مختلف المواقع التي ينتشر فيها، ولاسيما في الجنوب وصولا الى الحدود. وتم عرض حاجات الجيش في المرحلة المقبلة في ظل اتساع المهمات الموكلة اليه.



وعلى الأثر التقى الرئيس عون في حضور الوزير منسى وقائد الجيش أعضاء المجلس العسكري: رئيس الأركان اللواء حسان عوده، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للإدارة اللواء محمد الأمين، المفتش العام اللواء فادي مخول واللواء المتفرغ اللواء يوسف حداد ومدير المخابرات العميد قهوجي. وهنأ الرئيس عون الضباط على تعيينهم، متمنيا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة. وقال: "هذا التعيين اتى تقديرا لكفاءاتكم وانجازاتكم، والرتبة التي حصلتم عليها مسؤولية قبل أي شيء آخر، فكونوا على قدر هذه المسؤولية واعملوا يداً واحدة في خدمة الجيش ولبنان واللبنانيين الذين ينتظرون منكم الكثير".



وكرر الرئيس عون التعازي باستشهاد المعاون الجاسم، وقال: "مرة جديدة يدفع الجيش ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وسيبقى وفيا لقسمه، هذا هو قدرنا". بعد ذلك، انتقل الرئيس عون والوزير منسى الى الساحة الخارجية لمبنى قيادة الجيش حيث كان في الاستقبال قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. وعقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع العماد هيكل في حضور الوزير منسى، وتطرق البحث الى عمل الجيش في مختلف المواقع التي ينتشر فيها، ولاسيما في الجنوب وصولا الى الحدود. وتم عرض حاجات الجيش في المرحلة المقبلة في ظل اتساع المهمات الموكلة اليه.وعلى الأثر التقى الرئيس عون في حضور الوزير منسى وقائد الجيش أعضاء المجلس العسكري: رئيس الأركان اللواء حسان عوده، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للإدارة اللواء محمد الأمين، المفتش العام اللواء فادي مخول واللواء المتفرغ اللواء يوسف حداد ومدير المخابرات العميد قهوجي. وهنأ الرئيس عون الضباط على تعيينهم، متمنيا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة. وقال: "هذا التعيين اتى تقديرا لكفاءاتكم وانجازاتكم، والرتبة التي حصلتم عليها مسؤولية قبل أي شيء آخر، فكونوا على قدر هذه المسؤولية واعملوا يداً واحدة في خدمة الجيش ولبنان واللبنانيين الذين ينتظرون منكم الكثير".وكرر الرئيس عون التعازي باستشهاد المعاون الجاسم، وقال: "مرة جديدة يدفع الجيش ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وسيبقى وفيا لقسمه، هذا هو قدرنا".

وشدد الرئيس عون على أن مسؤوليات الجيش كبيرة ودقيقة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وفي ضوء المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وقال: "سنعمل من أجل أن نضع البلاد على السكة، والجيش كما غيره من المؤسسات، له دوره في عملية النهوض التي بدأت بالإصلاحات التي اجريناها، وسنستمر بها. وسنعمل على تأمين حاجات الجيش التي اعرفها جيداً بالتعاون معكم لأني على ثقة بقدراتكم وبأنكم ستحققون إنجازات كثيرة. لقد مر لبنان بتحديات كبيرة، ولولا هذه المؤسسة لما بقي. فاستمروا، قيادة وضباطا ورتباء وعسكريين، في عملكم في كل لبنان ولجميع اللبنانيين".



وأشار الرئيس عون الى ان مديرية المخابرات باشراف العميد قهوجي، تقوم بدورها وستتابع ذلك بهدف تحقيق الامن في البلاد.



بدوره، قال العماد هيكل: "الجيش باق كما عهدتموه، سوف يكمل ما بدأتم به وان شاء الله ستذلل كل العراقيل ويكون الجيش وفيا لقسمه".