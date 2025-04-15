مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقة من غارات إسرائيل على المدنيين بلبنان

عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن حماية المدنيين في لبنان مع استمرار سقوط شهداء في صفوفهم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.



وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف: "تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قتل وإصابة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين".