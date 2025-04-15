جابر تسلّم من رئيس ديوان المحاسبة تقريرين عن قطع حساب الموازنة و استقبل سفيرة كندا

تسلّم وزير المالية ياسين جابر من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران تقريري ديوان المحاسبة عن قطع حساب الموازنة العامة للعامين 2003 و2004.

وكان جابر عرض مع بدران عمل الديوان الذي يقوم به حيال إعداد التقارير عن قطع الحسابات منذ العام 2003 وتباعًا لغاية العام 2023.

وأبلغ جابر بدران استعداد وزارة المالية دعم الديوان ماليًا، لتغطية ساعات إضافية من العمل بغية الإسراع في عمله للوصول إلى الانتهاء من تقاريره حتى العام 2023 قبل نهاية العام الحالي بما يتطلبه إقرار موازنة العام 2026.

وكان جابر استقبل سفيرة كندا لدى لبنان Stefanie McCollum، لعرض الأوضاع العامة.

وقد أبلغت السفيرة McCollum تأييد بلادها ودعمها للعملية الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في ظل عهد رئاسيّ جديد.