وزير العمل بعد لقائه شيخ العقل: سوق العمل سيُفتخ أكثر أمام اللبنانيين بعد تنظيم الحد الأدنى للأجور

أعلن وزير العمل محمد حيدر أن لجنة المؤشر تدرس حاليا رفع الحد الأدنى للأجور، مع التقديمات الاجتماعية والأمور المتصلة بالموضوع.

وشدد بعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت على أهمية تشجيع اللبنانيين للتوجه الى سوق العمل وألا يبقوا بحالة تردد.

ووضع حيدر شيخ العقل بواقع وزارة العمل ولا سيما الأمور المتعلقة بالوضع الاجتماعي، وخصوصاً قضايا الضمان الاجتماعي والوضع العمالي اللبناني والأجنبي وطريقة تنظيم هذا العمل والشروط الجديدة المتصلة به، وكشف عن دراسة تخص العمال اللبنانيين حول القطاعات الجديدة التي من الممكن المساهمة بها وبالنهضة الاقتصادية وورشة إعادة الاعمار للمرحلة المقبلة.



واوضح ان الوزارة تحاول تنظيم القطاعات وارباب العمل في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، لإيجاد فرص عمل لتدريب اللبنانيين، ورجّح أنه بعد تنظيم الحد الأدنى للأجور وإيجاد فرص العمل، سيُفتخ سوق العمل أكثر أمام اللبنانيين، مع الاعتماد على العمالات الأجنبية في بعض القطاعات، لتكون المرحلة المقبلة مثمرة وتعطي الدفع للبنان".





عبد الله



كما استقبل شيخ العقل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتناول اللقاء الوضع العام في لبنان، من النواحي الأمنية وأهمية الاستقرار الداخلي، في ظل المرحلة الراهنة.



شقير



كذلك، استقبل الشيخ ابي المنى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير حيث وضع شيخ العقل بأجواء العمل وتطوير الإدارة، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة والأمنية.



اجتماعات



وترأس شيخ العقل اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي، واجتمع قبل ذلك باللجنتين المالية والقانونية في المجلس، لمناقشة قضايا إدارية عامة وتلك المتصلة بعمل اللجنتين.