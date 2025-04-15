نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع محميّة جزر النخيل الطبيعية‌ الورشة العملية الأولى مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية.

وشارك فيها الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.

وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من أربع ورش عمل تهدف إلى حماية أحد أكثر الأنواع البحرية ندرة في البحر الأبيض‌ المتوسط، والتي التزم لبنان بالحفاظ عليها تحت اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط.‌

وركّزت الورشة الأولى على تبادل المعلومات المتوفرة عن هذا النوع، وتقييم التهديدات التي تواجه فقمة الراهب على‌ الشاطئ اللبناني، إضافة إلى وضع أسس للتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية.

وأكدت ممثلة وزارة البيئة، رئيسة دائرة الأنظمة الايكولوجية، لارا سماحة في كلمتها على أهمية هذه المبادرة كخطوة أولى لحماية هذا الكائن الرمزيّ.

وأشارت إلى التزام الوزارة بدعم الجهود العلمية والميدانية في هذا المجال.

وقالت سماحة: “إنّ اعداد خطة عمل وطنية لحماية فقمة الراهب، هو خطوة مهمة لوضع رؤية وطنية موحدة وأسس للنشاطات، التي يتوجب تنفيذها على الصعيد الوطنيّ من الأطراف المعنية، كلُ وفق دوره، لحماية هذا الكائن النادر والمهدد بالانقراض”.

وأوضحت أنّ “خطة العمل هذه هي تأكيد على التزام لبنان بالتعاون الإقليميّ، خصوصًا تنفيذ خطة العمل الإقليمية للحفاظ على فقمة الراهب المتوسطية على كامل البحر المتوسط، التي تدعو الدول الأطراف إلى إعداد خطط عمل وطنية بهذا الخصوص".

وشددت ‌IndyACT على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنيّ، وقدمت جدول زمني‌ للورشات المقبلة موضحت المراحل الأساسية للتوصل الى خطة وطنية فعالة.

وقدّم مدير محمية جزر النخيل، سامر فتفت، عرضًا حول دراسة قام بها عن تواجد فقمة الراهب المتوسطية وموائلها في‌ شمال لبنان.

وركّز على أهمية الحفاظ على الكهوف الشاطئية الصخرية التي تستخدمها الفقمة للتوليد وتربية صغارها.

ولفت فتفت إلى أنّ "عدد المغاور البحرية التي تسكنها الفقمة في لبنان قليل جدا وعندما ندمرها أو حتى ندخل اليها نهدد حياتها وبيئتها." ‌

إليكم معلومات عن فقمة الراهب المتوسطية:

•⁠ ⁠لا يتجاوز عدد الأفراد البالغين من فقمة الراهب المتوسطية في حوض البحر الأبيض المتوسط 350 إلى 450 فقط.

•⁠ ⁠تلد الإناث في شرق البحر المتوسط عادةً بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من كل عام.

•⁠ ⁠تشكّل الكهوف البحرية الساحلية مناطق مهمة للراحة والتكاثر لدى هذا النوع. المغاور البحرية هي موطن الفقمة، وعندما ندخل إليها – نحن كبشر – نكون في الواقع من يقتحم حياتها وبيئتها.

•⁠ ⁠تُعتبر فقمة الراهب غواصة ماهرة، وقد تم تسجيل حالات غوص حتى عمق 429 مترًا، مع أن معظم الغطسات لا تتجاوز 200 متر.

•⁠ ⁠تم تسجيل تنقّل هذه الفقمة لمسافات طويلة قد تصل إلى 300 كيلومتر بخط مستقيم، وتبدو الإناث أكثر تجوالًا من الذكور.

•⁠ ⁠تشمل التهديدات الرئيسية التي تواجه هذا النوع:

1.⁠ ⁠القتل العرضي على يد الصيادين أو نتيجة اصطدامها بالقوارب.

2.⁠ ⁠التلوّث.

3.⁠ ⁠تدمير الموائل الطبيعية، وخاصة الكهوف التي تعيش وتتكاثر فيها.

4.⁠ ⁠الصيد الجائر، الذي يؤدي إلى تناقص مصادر غذائها.