الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خطة وطنية لحماية فقمة الراهب

أخبار لبنان
2025-04-15 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خطة وطنية لحماية فقمة الراهب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
خطة وطنية لحماية فقمة الراهب

نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع محميّة جزر النخيل الطبيعية‌ الورشة العملية الأولى مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية.

 

وشارك فيها الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية. 

 

وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من أربع ورش عمل تهدف إلى حماية أحد أكثر الأنواع البحرية ندرة في البحر الأبيض‌ المتوسط، والتي التزم لبنان بالحفاظ عليها تحت اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط.‌  

 

وركّزت الورشة الأولى على تبادل المعلومات المتوفرة عن هذا النوع، وتقييم التهديدات التي تواجه فقمة الراهب على‌ الشاطئ اللبناني، إضافة إلى وضع أسس للتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية. 

 

وأكدت ممثلة وزارة البيئة، رئيسة دائرة الأنظمة الايكولوجية، لارا سماحة في كلمتها على أهمية هذه المبادرة كخطوة أولى لحماية هذا الكائن الرمزيّ.

 

وأشارت إلى التزام الوزارة بدعم الجهود العلمية والميدانية في هذا المجال.

 

وقالت سماحة: “إنّ اعداد خطة عمل وطنية لحماية فقمة الراهب، هو خطوة مهمة لوضع رؤية وطنية موحدة وأسس للنشاطات، التي يتوجب تنفيذها على الصعيد الوطنيّ من الأطراف المعنية، كلُ وفق دوره، لحماية هذا الكائن النادر والمهدد بالانقراض”.

 

وأوضحت أنّ “خطة العمل هذه هي تأكيد على التزام لبنان بالتعاون الإقليميّ، خصوصًا تنفيذ خطة العمل الإقليمية للحفاظ على فقمة الراهب المتوسطية على كامل البحر المتوسط، التي تدعو الدول الأطراف إلى إعداد خطط عمل وطنية بهذا الخصوص".

 

وشددت ‌IndyACT على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنيّ، وقدمت جدول زمني‌ للورشات المقبلة موضحت المراحل الأساسية للتوصل الى خطة وطنية فعالة.

 

وقدّم مدير محمية جزر النخيل، سامر فتفت، عرضًا حول دراسة قام بها عن تواجد فقمة الراهب المتوسطية وموائلها في‌ شمال لبنان.

 

وركّز على أهمية الحفاظ على الكهوف الشاطئية الصخرية التي تستخدمها الفقمة للتوليد وتربية صغارها. 

 

ولفت فتفت إلى أنّ "عدد المغاور البحرية التي تسكنها الفقمة في لبنان قليل جدا وعندما ندمرها أو حتى ندخل اليها نهدد حياتها وبيئتها." ‌ 

 

إليكم معلومات عن فقمة الراهب المتوسطية:

•⁠  ⁠لا يتجاوز عدد الأفراد البالغين من فقمة الراهب المتوسطية في حوض البحر الأبيض المتوسط 350 إلى 450 فقط.

•⁠  ⁠تلد الإناث في شرق البحر المتوسط عادةً بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من كل عام.

•⁠  ⁠تشكّل الكهوف البحرية الساحلية مناطق مهمة للراحة والتكاثر لدى هذا النوع. المغاور البحرية هي موطن الفقمة، وعندما ندخل إليها – نحن كبشر – نكون في الواقع من يقتحم حياتها وبيئتها.

•⁠  ⁠تُعتبر فقمة الراهب غواصة ماهرة، وقد تم تسجيل حالات غوص حتى عمق 429 مترًا، مع أن معظم الغطسات لا تتجاوز 200 متر.

•⁠  ⁠تم تسجيل تنقّل هذه الفقمة لمسافات طويلة قد تصل إلى 300 كيلومتر بخط مستقيم، وتبدو الإناث أكثر تجوالًا من الذكور.

•⁠  ⁠تشمل التهديدات الرئيسية التي تواجه هذا النوع:

1.⁠ ⁠القتل العرضي على يد الصيادين أو نتيجة اصطدامها بالقوارب.

2.⁠ ⁠التلوّث.

3.⁠ ⁠تدمير الموائل الطبيعية، وخاصة الكهوف التي تعيش وتتكاثر فيها.

4.⁠ ⁠الصيد الجائر، الذي يؤدي إلى تناقص مصادر غذائها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وطنية

لحماية

الراهب

LBCI التالي
وزيرة البيئة تجول مع وفد اليونيسف في محطة تكرير إيعات
وزير العمل بعد لقائه شيخ العقل: سوق العمل سيُفتخ أكثر أمام اللبنانيين بعد تنظيم الحد الأدنى للأجور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-14

الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز ومواقفه الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي

LBCI
أخبار دولية
2025-03-04

حماس تدعو القمة العربية إلى "إفشال" خطة تهجير سكان غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-14

الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-30

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لتفعيل التفتيشِ في كل الشكاوى لحماية حقوقِ العمال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:47

حلقات تدريبية في شأن الإنتخابات البلدية والإختيارية لموظفين من المحافظات والأقضية كافة

LBCI
أخبار لبنان
11:43

الرئيس عون وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر

LBCI
أخبار لبنان
11:00

بحث في وزارة الدفاع في سبل تطوير التعاون بين لبنان وفرنسا

LBCI
أخبار لبنان
10:49

جابر لرويترز: المسؤولون اللبنانيون يأملون في لقاء حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:39

الموفد السعودي يواصل لقاءاته في بيروت

LBCI
صحف اليوم
00:47

وزير الأشغال لـ"الأنباء" الكويتية: في جعبتنا الكثير من المشاريع لمطار بيروت

LBCI
منوعات
2025-01-05

خطوة واحدة تساعدكم على تحقيق أهدافكم بنجاح خلال عام 2025... اعتمدوها الآن!

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-28

في كوسبا... شنقت نفسها بقطعة قماش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:50

اجتماع لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بصندوق التعويضات في التعليم الخاص

LBCI
أخبار لبنان
07:47

وقفة تضامنية لتجمع نقابة الصحافة البديلة مع منصتي "درج" و"ميغافون"

LBCI
أمن وقضاء
07:41

مجلس القضاء الأعلى يواصل جلساته المفتوحة وسلسلة من البنود الاساسية

LBCI
أخبار لبنان
07:20

وزير العمل من بكركي: بحثنا في ما تقوم به الوزارة ولا أقبل أن تمر المناسبة من دون تقديم التهاني لسيدنا

LBCI
أخبار لبنان
04:32

رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة

LBCI
أخبار دولية
01:04

ستيف ويتكوف: الاتفاق مع إيران يتوقف على التحقق من تخصيب اليورانيوم والأسلحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:57

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:19

الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
موضة وجمال
15:52

صورة تجمع ريما فقيه وزوجها بمحمد رمضان... والجمهور يتساءل (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
04:32

رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة

LBCI
أمن وقضاء
05:33

كمين محكم لمفرزة زحلة القضائية أدى الى توقيف عصابة نفّذت عمليتي سرقة في ضهر البيدر

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 15-4-2025

LBCI
صحف اليوم
00:47

وزير الأشغال لـ"الأنباء" الكويتية: في جعبتنا الكثير من المشاريع لمطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:01

الجيش الإسرائيليّ يعلن استهداف قائد في حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More