وزيرة البيئة تجول مع وفد اليونيسف في محطة تكرير إيعات

تفقدت وزيرة البيئة تمارا الزين محطة التكرير في إيعات التي أنشئت لمعالجة مياه الصرف الصحي لبعلبك وعدد من القرى والبلدات المجاورة، ورافقها في الجولة وفد من منظمة "اليونسف" ضم رئيس قسم المياه والصرف الصحي والنظافة دومينيك بورتيو والأخصائية في المياه والنظافة الصحية جوانا سعادة وسلام عيد.



وقد إطلعت الزين على المشاكل التي تعانيها محطة التكرير، مشددة على ضرورة إيجاد حل مستدام للمياه الآسنة وازالة الأضرار البيئية والصحية الناتجة عنها.



وأكدت أهمية التعاون مع الجهات المانحة وخصوصاً اليونيسيف ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة هذا الملف لتأمين استدامة العمل في المحطة حتى بعد توقف التمويل الخارجي.