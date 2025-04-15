حيدر أطلع المفتي دريان على عمل لجنة المؤشر بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ونظام التقاعد

أطلع وزير العمل محمد حيدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على العمل الذي تقوم به لجنة المؤشر بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور ونظام التقاعد.



وقال حيدر من دار الفتوى: "الزيارة كانت فرصة لمناقشة الأوضاع العامة في الحكومة والعمل الذي نقوم به في وزارة العمل ولا سيما المواضيع التي تعني المواطنين، والحديث الآني اليوم الذي هو وضع الضمان الاجتماعي، إعادة الهيكلة وديمومته واستمراره وتأمين الخدمات للمواطنين".



وسئل: هل هناك اخبار سارة للبنانيين حول الأجور؟ فأجاب: "نحن بالمؤتمر الذي نظمناه يوم الجمعة الماضي اتفقنا على أنه في 22 الحالي سيكون هناك اجتماع وإن شاء الله اجتماع نهائي لإعلان النتائج ونتمنى أن يكون هناك أخبار سارة للجميع".