الموفد السعودي يواصل لقاءاته في بيروت

يواصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لقاءاته في بيروت، والتي استهلها أمس مع رئيس الجمهورية العماد عون ومع رئيس الحكومة نواف سلام.



وأجرى الموفد السعودي مباحثات أمس مع رئيس حزب القوات سمير جعجع والتقى اليوم بحسب معلومات الـLBCI رئيس المجلس النيابي نبيه بري.