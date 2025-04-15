وقفة تضامنية لتجمع نقابة الصحافة البديلة مع منصتي "درج" و"ميغافون"

رفضاً لاستدعاء إدارتي منصتي "درج" و"ميغافون" للمثول أمام النيابة العامة التمييزية، وحرصاً على حرية التعبير والصحافة، ودعماً للمحاسبة والشفافية، نفّذ تجمع نقابة الصحافة البديلة وقفة تضامنية مع المنصتين بالتوازي مع التحقيق الذي استدعيا اليه على خلفية الإخبار الذي قدمه محامون مقربون من المصرفي انطون الصحناوي.