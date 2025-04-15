إزالة كافة الشعارات والاعلانات الموضوعة على الاملاك العامة في بيروت

كلّف محافظ بيروت قيادة فوجي إطفاء وحرس بيروت إزالة كافة الشعارات والصور والأعلام و الآرمات والاعلانات الموضوعة على الاملاك العامة في بيروت وذلك بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن بناءً لتوجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، كلّف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان فوجي حرس وإطفاء مدينة بيروت بإزالة كافة الشعارات واللافتات والصور والأعلام و الآرمات والاعلانات الموضوعة على الاملاك العامة على طول الطريق الممتد من وسط بيروت لغاية المدينة الرياضية بالاتجاهين على أن تُطلب المؤازرة الأمنية اللازمة وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

وباشرت القوى من فوجي الاطفاء والحرس تنفيذ المهمة بالتعاون مع القوى الأمنية وذلك في إطار جعل بيروت مدينة خالية من الشعارات الطائفية والسياسية والحزبية والاعلانات المنتشرة في الشوارع وعلى الأبنية وأعمدة الانارة والاماكن العامة .