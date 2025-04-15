سلام بحث مع كاريه في إجتماعات الربيع في واشنطن والتحضيرات لمشروع إعادة الإعمار

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا الحكومية المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه الذي أعلن أن اللقاء تمحور حول إجتماعات "الربيع" لصندوق النقد الدولي في واشنطن الاسبوع المقبل، والتحضيرات التي يتم اعدادها لعقد طاولة مستديرة لجمع أموال لمشروع إعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة.