بحث في وزارة الدفاع في سبل تطوير التعاون بين لبنان وفرنسا

ٌاستقبل وزير الدفاع ميشال منسى السيناتور الفرنسيّ ستيفان رافييه، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسيّ.

وبحثا في سبل تطوير التعاون بين لبنان وفرنسا، خاصة في ما يتعلق بدعم الجيش اللبنانيّ في مجالي التدريب والتجهيز اللوجستي، واعدًا بنقل حاجات المؤسسة العسكرية إلى مجلس الشيوخ الفرنسيّ لدراستها والعمل على تلبيتها، انطلاقًا من قناعة مشتركة بأن الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان.

كما استقبل منسى في مكتبه كلًّا من النائب سيمون أبي رميا، النائب شربل مسعد، الوزير السابق طلال المرعبي، الوزير السابق هيكتور حجار والنائب السابق هادي حبيش، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلاد على المستويات الأمنية والمعيشية.