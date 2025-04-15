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الرئيس عون وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر
أخبار لبنان
2025-04-15 | 11:43
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الرئيس عون وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة حيث كان في استقباله لدى وصوله الى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الى جانب السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري وعدد من موظفي السفارة.
وبعد استعراضه ثلة من حرس الشرف الاميري، توجه الرئيس عون والوفد المرافق الى مقر الاقامة في فندق "كيمبنسكي" Kempinski -The Pearl حيث عقد اجتماعين في حضور رجي مع كل من السفيرة بري والسفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، تم خلالهما البحث في ابرز المواضيع التي سيتم بحثها في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية بأمير قطر.
ومن المقرر ان يجري الرئيس عون غدًا محادثات رسمية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الاميري تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافةً الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على ان يلي المحادثات مأدبة غداء يقيمها امير قطر على شرف الرئيس اللبناني، قبل ان يغادر رئيس الجمهورية والوفد المرافق بعدها الدوحة عائدًا الى بيروت.
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عون الى قطر... وهذا ما كشفته مصادر متابعة لـ"الأنباء" الإلكترونية
أسرار الصحف 15-4-2025
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