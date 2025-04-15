محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي يتفقد سير العمل في سرايا جونية

قام محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي بزيارة تفقدية إلى سرايا جونية، حيث جال في مختلف الدوائر والإدارات للاطلاع على سير العمل والوقوف على احتياجات الموظفين والمواطنين. وشملت الجولة دائرة المساحة المالية العقارية والتنظيم المدني والعمل والصحة، واستمع المحافظ إلى شروحات مفصلة حول آلية العمل والتحديات التي تواجه هذه الدوائر الحيوية.



كما تابع القاضي المكاوي سير العمل في القائمقامية وعقد اجتماعًا مع قائمقام كسروان ستريدا نبهان ورؤساء المصالح والدوائر في السرايا، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم. وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة لضمان سير العمل بكفاءة وشفافية.



وكان الجزء الأهم من الزيارة هو الاطلاع على سير التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة. واستمع المحافظ إلى القائمقام المسؤولة عن هذه التحضيرات وتفقد الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. وأكد على أهمية هذه الانتخابات في تعزيز الديمقراطية المحلية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم.



وخلال الزيارة، أكد القاضي المكاوي على دعم المحافظة الكامل لسرايا جونية وجميع العاملين فيها، مشددًا على الدور الهام الذي تلعبه الإدارات المحلية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته. كما أشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.



وفي ختام الزيارة، أعرب المحافظ عن ارتياحه لسير العمل في مختلف الدوائر والإدارات، وحث الموظفين على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما أكد على أن المحافظة ستواصل متابعة سير التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية لضمان إجرائها في أفضل الظروف.