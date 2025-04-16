الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج

أعلنت "غرفة التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبلية التي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:

عيناتا الأرز

كفردبيان - حدث بعلبك

الهرمل - سير الضنية.