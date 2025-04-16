أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أن" الجيش الاسرائيلي هاجم يوم أمس بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان."



وقال "يستغل حزب الله بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية."



واضاف "سيعمل الجيش الاسرائيلي ضد محاولات حزب الله لاعادة اعمار قدراته او التموضع عسكريًا تحت غطاء مدني."