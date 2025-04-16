في سياق الجهود المبذولة لتحديث وتطوير القطاع الزراعي في لبنان، استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وفدين من منظمتي الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وCABI الدولية، حيث تم البحث في سبل التعاون لتفعيل البرامج الاستراتيجية الزراعية وتعزيز اعتماد العلاجات البيولوجية المستدامة في إدارة الآفات الزراعية.واستقبل الوزير هاني الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، يرافقه ممثلة المنظمة في لبنان، حيث جرى عرض شامل للواقع الزراعي في لبنان والدور المحوري الذي تضطلع به "الفاو" كشريك أساسي في وضع وتنفيذ استراتيجية تنموية شاملة لهذا القطاع الحيوي.وأكد الوزير خلال اللقاء أن "لبنان ليس فقط بلدًا خدماتيًا، بل يمتلك إمكانيات زراعية كبيرة يجب استثمارها وتطويرها"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على بلورة خطة استراتيجية وطنية للنهوض بالإنتاج الزراعي وتعزيز سبل العيش في الريف اللبناني.من جهته، عبر وفد "الفاو" عن تقديره للأولويات التي وضعتها الوزارة، والتي باشرت العمل على تنفيذها، مؤكّدًا التزام المنظمة بمواصلة دعم المزارعين اللبنانيين وتمكينهم عبر مشاريع تنموية مستدامة.كما تطرق اللقاء إلى الحملة الإعلانية الوطنية التي تستعد الوزارة لإطلاقها تحت شعار "الزراعة نبض الأرض"، وإلى المؤتمر الزراعي الوطني الذي تعتزم الوزارة تنظيمه الشهر المقبل برعاية فخامة رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص في القطاع الزراعي.وفي لقاء منفصل، استقبل الوزير هاني الخبير في الحد من مخاطر المبيدات في منظمة CABI الدولية الدكتور روبير مالك، يرافقه المهندس الزراعي ألفيس جرجس، حيث تم البحث في سبل انضمام لبنان إلى منصة CABI BioProtection Portal، وهي أكبر مورد عالمي مجاني مخصص للعلاجات البيولوجية للآفات الزراعية.وتهدف هذه المنصة إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع المزارعين والمستشارين الزراعيين على تبني حلول طبيعية ومستدامة لحماية المحاصيل، وتوفر دليلًا وطنيًا شاملًا للمنتجات البيولوجية المسجلة، إلى جانب إرشادات علمية لتكامل استخدامها ضمن برامج الإدارة المتكاملة للآفات.وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أهمية تنظيم قطاع المبيدات البيولوجية وتعزيز الشراكة مع منظمة CABI لتطوير السياسات المتعلقة باستخدام العلاجات البيولوجية، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية اللبنانية وضمان سلامتها.