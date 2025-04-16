السفير السعودي زار الراعي... وأكد وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقر البطريركية في بكركي.



وقدم بخاري التهاني للراعي بمناسبة الأعياد، كما تم استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأكد وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان ليحافظ على دوره التاريخي، كصلة وصل بين الشرق والغرب، وتقديم المساعدة له لإيجاد حلول تؤمن الاستقرار والسلم على ارضه لما فيه مصلحة جميع أبنائه.