السفير السعودي يزور الراعي

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقر البطريركية في بكركي.



وقدم بخاري التهاني للراعي بمناسبة الأعياد، كما تم استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.