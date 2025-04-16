عون تابع في اتصال مع العاهل الأردني نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.



وأوعز ‏رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.