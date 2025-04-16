محمد الحوت: الاعلانات على طريق المطار تجارية وغير سياسية...



اعتبر المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت ان "بعد اعلان وقف النار انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سلام".



وقال "وزير الاشغال اصبح على معرفة بملفات وزارته وبما يتعلّق بالمطار قال ان صالون الشرف لا يجب أن يبقى على ما هو عليه واعطيناه الخرائط وتحدث عن اضاءة لطريق المطار وأعطانا الاسماء التي يجب أن نجمتع معها لتنفيذ أعمال الانارة".



واضاف " نشكر جهود وزير الداخلية من أجل ترسيخ مفهوم "الاعلانات العشوائية" على طريق المطار والجسور والانفاق التي لا يجب أن تحمل اعلانات سياسية وانّما تجارية فقط".