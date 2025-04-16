وزارة الزراعة: مفرزة البحث في الجمارك تصادر أكثر من 17 طنًا من الفواكه المهربة وتسلمها للجيش

في إطار الجهود المتواصلة لحماية الإنتاج الزراعي الوطني ومكافحة التهريب، واستكمالًا لحملة الرقابة والمصادرة التي تقودها وزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارات المختصة، تمكنت مفرزة البحث عن التهريب في مديرية الجمارك العامة، وبناءً على توجيهات وزارة الزراعة، من ضبط كميات كبيرة من الفواكه الأجنبية المهربة إلى الأسواق اللبنانية يوم أمس.



وقد أسفرت العمليات عن مصادرة ما مجموعه 17,420 كيلوغرامًا من الفواكه المهربة (تفاح، كيوي، مانغا، أناناس، رمان، موز)، تقدر قيمتها السوقية بحوالي 6 مليارات ليرة لبنانية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تم تسليم الكميات المصادرة إلى الجيش اللبناني وفقًا للأصول.



تفاصيل القضايا المصادرة:

• القضية الأولى: 6,300 كلغ – غرامة: 1,860,000,000 ل.ل

• القضية الثانية: 9,900 كلغ – غرامة: 3,580,000,000 ل.ل

• القضية الثالثة: 1,220 كلغ – غرامة: 516,000,000 ل.ل



وأكدت وزارة الزراعة أن هذه العمليات تندرج ضمن خطة وطنية متكاملة لحماية السوق المحلي والمزارع اللبناني من المنافسة غير المشروعة، مشددةً على استمرارها في التنسيق الوثيق مع مديرية الجمارك ووزارة الاقتصاد لردع التهريب وضبط الحدود، بما يعزز الأمن الغذائي ويحفظ سلامة الأسواق.