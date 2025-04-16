وزير الأشغال: نعمل على إنشاء هيئة ناظمة للطيران المدني ولكل المرافئ

اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار انه " لا يكتمل مشروع الاهتمام بالمطار إذا لم نهتمّ بالطريق التي تؤدّي إليه والتي تجسّد قيمة وطن بأكمله".وقال "لتسريع تنفيذ المشروع لا بدّ من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ونعمل على إنشاء هيئة ناظمة للطيران المدني ولكل المرافئ التي تجلب إيرادات للدولة".واضاف ": إتخذنا القرار في 60 يومًا ونأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين".