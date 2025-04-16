طوارىء الصحة تنشر حصيلة الإعتداءات الإسرائيلية اليوم وأمس

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في وادي الحجير أدت إلى سقوط شهيد.



كذلك، ارتفعت اليوم حصيلة الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي أمس على بلدة عيترون إلى شهيدين بعد استشهاد الجريح الفتى البالغ من العمر سبعة عشر عامًا متأثرًا بإصاباته البليغة.



واشارت الى ان الاعتداءات الاسرائيلية شملت في الساعات الاخيرة مركز كشافة الرسالة في طيرحرفا والذي تم استهدافه بغارة ليلا بما يناقض كل الأعراف والقوانين الدولية.