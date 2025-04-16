تعميم من وزارة الداخلية عن كيفية الإستحصال على بطاقة تغطية إعلامية للإنتخابات البلدية والإختيارية

دعت وزارة الداخلية والبلديات جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والفضائية الراغبة بتغطية عملية الإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجرى ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ في كافة المراحل الانتخابية التقدم بالطلبات إلى وزارة الداخلية والبلديات - الصنايع، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من كل أسبوع خلال الدوام الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء في ٢٠٢٥/٤/٢٢ ولغاية يوم الخميس في ٢٠٢٥/٥/١٥.



المستندات المطلوبة:

- كتاب من المؤسسة الإعلامية يذكر فيه أسماء الأشخاص المكلفين بالتغطية الإعلامية خلال الانتخابات، وصفة تكليفهم (مراسل، مصور، ...).

- ⁠صورة شمسية عدد ٢ لكل شخص.

- صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي لكل شخص.

- ⁠صورة عن البطاقة الإعلامية الصادرة عن المؤسسة الإعلامية التي يتبع لها.

- صورة عن البطاقة الصادرة عن وزارة الإعلام للمؤسسات الإعلامية الأجنبية.