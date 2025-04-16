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أدرعي: مُسيرة لسلاح الجو قضت على عنصر من قوة الرضوان في قنطرة - جنوب لبنان

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي ان " مسيرة لسلاح الجو قضت في وقت سابق اليوم على "مخرب" من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة قنطرة في جنوب لبنان."