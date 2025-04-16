الرئيس بري تابع المستجدات خلال استقباله وزير العدل

افرام ملتقيًا ويشلت: إعادة بناء الإدارة حجر أساس وحدة لبنان

افرام ملتقيًا ويشلت: إعادة بناء الإدارة حجر أساس وحدة لبنان

أدرعي: مُسيرة لسلاح الجو قضت على عنصر من قوة الرضوان في قنطرة - جنوب لبنان