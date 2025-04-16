وزير الداخلية وقّع قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل الذي سيجري بتاريخ 18/5/2025 .