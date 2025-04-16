وزير الصناعة سيحيل ملف شبهات الفساد في الوزارة الى النيابة العامة..وبوشكيان يُوضح

بعدما أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه سيحيل ملف التقرير النهائي المتعلق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة الى النيابة العامة التمييزية، أشار النائب جورج بوشكيان في تصريح من المجلس النيابي، الى أنه أعطى توضيحات رسمية بالنسبة لموضوع جلسة لجنة الاقتصاد التي جرت الاسبوع الماضي, مؤكدا ضرورة وضع الأمور في نصابها.ولفت الى أن "في اجتماع اللجنة اوضحت مسألة اساسية حول المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي وهي واضحة ولا تعطي الصلاحية للجنة باستطلاع، وأوضحنا موضوع المادة بالنسبة لموضوع الاستطلاع وان هناك لجنة تشكل لتقصي الحقائق تنبثق عن الهيئة العامة واحببت ان أشير إلى ان الأمور يجب ان توضع في نصابها واقول ان لا شيء يتوجب علي ان استعمل حصانتي النيابية وقد حضرت الجلسة ولنضع الامور في نصابها.